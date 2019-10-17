ВР планирует усилить ответственность за подделку лекарств

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 306 депутатов Рады.

Законопроектом предусмотрены изменения в ст. 321-1 УК Украины о дополнительных квалифицирующих признаках и повышении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

"Принятие законопроекта усовершенствует систему уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке.

Как именно усиливается ответственность

Изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а так же производство фальсифицированных лекарственных средств планируют наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Подчеркнем, эти же действия, если они повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

"Лицо, добровольно сдавшее фальсифицированные лекарственные средства и указавшее источник их приобретения или способствовавшее раскрытию преступлений, связанных с их оборотом, освобождается от уголовной ответственности за приобретение, перевозку, пересылку или хранение с целью сбыта, сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, их ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, транзит через ее территорию (часть первая настоящей статьи, если такие действия не создали угрозы для жизни или здоровья людей)", - говорится в тексте законопроекта.

Напомним, в 2016 году Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсифицированными лекарствами вступила в силу. Данный международный договор направлен против фальсификации медизделий и сходных преступлений.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных лекарств в Киевской области. Было изъято более 2 млн опасных фальсификатов популярных лекарств.