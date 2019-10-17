ВР планує посилити відповідальність за підробку ліків

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 306 депутатів Ради.

Законопроектом передбачені зміни до ст. 321-1 КК України щодо додаткових кваліфікуючих ознак та підвищення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

"Прийняття законопроекту удосконалить систему кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів", - сказано у пояснювальній записці.

Як саме посилюється відповідальність

Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих ліків пропонується карати позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів планують карати позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Підкреслимо, ці ж дії, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

"Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров'я людей)", - сказано у тексті законопроекту.

Нагадаємо, в 2016 році Конвенція Ради Європи про боротьбу з фальсифікованими ліками набула чинності. Даний міжнародний договір спрямований проти фальсифікації медвиробів та східних злочинів.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2014 році співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих ліків у Київській області. Було вилучено понад 2 млн небезпечних фальсифікатів популярних ліків.