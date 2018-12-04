Рада передбачила переобладнання судів для доступу осіб з інвалідністю

Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Переобладнання пропонується здійснити за рахунок коштів від сплат судового збору

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №6211 "Про внесення змін до статті 9 закону "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів". За документ проголосували 228 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, закон направлений на забезпечення архітектурної та інформаційної доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення шляхом використання коштів від сплати судового збору на переобладнання приміщень, прилеглої території та інформаційне забезпечення вказаної категорії осіб.

"Прийняття цього Закону сприятиме забезпеченню архітектурної та інформаційної доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", - сказано у пояснювальній записці.

Підкреслюється, що прийняття закону не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

Нагадаємо, у понеділок президент України Петро Порошенко анонсував внесення до Ради двох законопроектів про посилення відповідальності за порушення законодавчих норм щодо осіб з інвалідністю у новій та існуючій забудові. За словами глави держави, ці закони направлені на ліквідацію бар'єрної архітектурного середовища для осіб з інвалідністю.

Як писало РБК-Україна раніше, цього пленарного тижня, а саме у вівторок, 4 грудня, нардепи розглядають питання соціального захисту осіб з інвалідністю.

Додамо, раніше Кабмін вніс у Раду закон, яким пропонується дозволити особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати і виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в установах професійної (професійно-технічного) освіти, установах вищої освіти.