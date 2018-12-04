ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада передбачила переобладнання судів для доступу осіб з інвалідністю

Новини » Політика    04.12.2018 - 11:36
Рада передбачила переобладнання судів для доступу осіб з інвалідністю
Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Переобладнання пропонується здійснити за рахунок коштів від сплат судового збору

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №6211 "Про внесення змін до статті 9 закону "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів". За документ проголосували 228 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, закон направлений на забезпечення архітектурної та інформаційної доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення шляхом використання коштів від сплати судового збору на переобладнання приміщень, прилеглої території та інформаційне забезпечення вказаної категорії осіб.

"Прийняття цього Закону сприятиме забезпеченню архітектурної та інформаційної доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення", - сказано у пояснювальній записці.

Підкреслюється, що прийняття закону не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

Нагадаємо, у понеділок президент України Петро Порошенко анонсував внесення до Ради двох законопроектів про посилення відповідальності за порушення законодавчих норм щодо осіб з інвалідністю у новій та існуючій забудові. За словами глави держави, ці закони направлені на ліквідацію бар'єрної архітектурного середовища для осіб з інвалідністю.

Як писало РБК-Україна раніше, цього пленарного тижня, а саме у вівторок, 4 грудня, нардепи розглядають питання соціального захисту осіб з інвалідністю.

Додамо, раніше Кабмін вніс у Раду закон, яким пропонується дозволити особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати і виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в установах професійної (професійно-технічного) освіти, установах вищої освіти.

Рада призначила міністром фінансів Маркарову Парламент призначив Фріз міністром у справах ветеранів
Теми: Засідання Ради
Новини України Верховна Радаинвалидысуды
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся