ВР планирует изменить несколько кодексов о процессуальных сроках на время карантина

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

За это проголосовали 253 народных депутата

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №3383 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 253 народных депутатов.

Документ определяет возможность суда по заявлению участников дела и лиц, которые не принимали участия в деле, если суд решил вопрос о их права, интересы и (или) обязанности (в случаях наличия у них права на совершение соответствующих процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом), восстанавливать сроки, установленные в вышеупомянутых статьях процессуальных кодексов, а также продлевать процессуальные сроки, которые установлены законом или судом, на срок действия карантина

Так, проектом для устранения пробелов законодательства и совершенствование норм Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального кодексов Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины предусматривается расширение перечня статей, которые касаются возобновления процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, ранее Рада окончательно приняла закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ. За документ проголосовали 270 депутатов ВР.

До этого президент Владимир Зеленский прибыл в Раду и призвал поддержать данный закон. "Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику... и помочь Украине именно сейчас", - сказал он.