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ВР планує змінити кілька кодексів про процесуальні терміни на час карантину

Новини » Політика     13.05.2020 - 17:15
ВР планує змінити кілька кодексів про процесуальні терміни на час карантину
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За це проголосували 253 народних депутатів

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №3383 "Про внесення змін у Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 253 народних депутатів.

Документ визначає можливість суду за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, інтереси та (або) обов'язки (у випадках наявності в них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), відновлювати строки, встановлені у цих статтях процесуальних кодексів, а також продовжувати процесуальні строки, які встановлені законом або судом, на термін дії карантину

Так, проектом для усунення прогалин законодавства та вдосконалення норм Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства України передбачається розширення переліку статей, які стосуються поновлення процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України для запобігання поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Рада остаточно прийняла закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ. За документ проголосували 270 депутатів ВР.

До цього президент Володимир Зеленський прибув у Раду і закликав підтримати даний закон. "Я звертаюся до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроект, який повинен захистити українську економіку... і допомогти Україні саме зараз", - сказав він.

Теги Новини України карантинВерховна Рада
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