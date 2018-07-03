Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ВР отправила в комитет проект об ограничении использования квартир в многоэтажках

НовостиПолитика    03.07.2018 - 18:23
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Законопроектом предлагалось усилить административную ответственность за нецелевое использование квартир в многоэтажках

Верховная рада Украины отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №6424 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за направление проекта в комитет со второго раза проголосовали 228 парламентариев (сначала 220), за основу проект не поддержали.

"Законопроект разработан с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере", - отмечали авторы проекта.

В частности, предлагалось усилить административную ответственность за нецелевое использование квартир в многоквартирных жилых домах.

Планировалось распространить положения проекта исключительно на многоквартирные жилые дома, количество этажей в которых составляет 16 и более, и не распространять на отношения, возникающие в сфере госрегистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Кроме того, предлагалось не запрещать использование нежилых помещений, расположенных в цокольном, на первом, втором и верхнем (в том числе мансардном) этажах многоквартирного жилого дома.

Напомним, в мае Рада приняла за основу проект по обеспечению жильем работников госпредприятий.

Рада запретила размещение рекламы на элементах контактной сети Рада  провалила проект по размещению соцрекламы с изображением участников боевых действий
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: квартиры, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь