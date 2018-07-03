ВР отправила в комитет проект об ограничении использования квартир в многоэтажках

Законопроектом предлагалось усилить административную ответственность за нецелевое использование квартир в многоэтажках

Верховная рада Украины отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №6424 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за направление проекта в комитет со второго раза проголосовали 228 парламентариев (сначала 220), за основу проект не поддержали.

"Законопроект разработан с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере", - отмечали авторы проекта.

В частности, предлагалось усилить административную ответственность за нецелевое использование квартир в многоквартирных жилых домах.

Планировалось распространить положения проекта исключительно на многоквартирные жилые дома, количество этажей в которых составляет 16 и более, и не распространять на отношения, возникающие в сфере госрегистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Кроме того, предлагалось не запрещать использование нежилых помещений, расположенных в цокольном, на первом, втором и верхнем (в том числе мансардном) этажах многоквартирного жилого дома.

Напомним, в мае Рада приняла за основу проект по обеспечению жильем работников госпредприятий.