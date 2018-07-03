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ВР відправила в комітет проект щодо обмеження використання квартир у багатоповерхівках

НовиниПолітика    03.07.2018 - 18:23
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Законопроектом пропонувалось посилити адмінвідповідальність за нецільове використання квартир у багатоповерхівках

Верховна рада України відправила на повторне перше читання у комітет законопроект №6424 "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за направлення проекту у комітет з другого разу проголосували 228 парламентарів (спочатку 220), за основу проект не підтримали.

"Законопроект розроблено з метою визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання та посилення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері", - зазначали автори проекту.

Зокрема, пропонувалося посилити адмінвідповідальність за нецільове використання квартир у багатоквартирних жилих будинках.

Планувалося поширити положення проекту виключно на багатоквартирні житлові будинки, кількість поверхів у яких становить 16 і більше, та не поширювати на відносини, що виникають у сфері держреєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, пропонувалось не забороняти використання нежитлових приміщень, розташованих у цокольному, на першому, другому та верхньому (у тому числі мансардному) поверхах багатоквартирного житлового будинку.

Нагадаємо, у травні Рада прийняла за основу проект щодо забезпечення житлом працівників держпідприємств.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: квартиры, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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