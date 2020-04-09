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Супермаркеты согласились снизить цены на продукты, - АМКУ

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 15:47
Супермаркеты согласились снизить цены на продукты, - АМКУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Торговые сети согласились снизить наценку на продукты первой необходимости

С целью стабилизации цен на продукты на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости. Об этом в Facebook сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, на снижение наценки пошли NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО-маркет, "Велика Кишеня" и "Велмарт".

"Мы уже получили от них соответствующие письма. Завтра эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров на которые снижена наценка, можно будет увидеть на сайте компании)", - отметил Хмельницкий.

Он также уточнил, что ряд торговых сетей вообще отказались от наценки на отдельную группу товаров на период карантина. Речь идет о таких продуктах как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в том числе гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Что касается лимонов, то ожидается также существенное снижение цен.

Супермаркеты согласились снизить цены на продукты, - АМКУ

Напомним, ранее сообщалось, что после вмешательства АМКУ цены на продукты питания в Киеве начали снижаться.

До этого в марте Антимонопольный комитет открыл дело из-за подорожания масок.

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