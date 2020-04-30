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ВР відправила на доопрацювання закон про розгляд АМКУ скарг у сфері публічних закупівель

Новини » Політика     30.04.2020 - 14:51
ВР відправила на доопрацювання закон про розгляд АМКУ скарг у сфері публічних закупівель
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення підтримали 234 нардепи

Верховна рада України відправила на повторне друге читання законопроект №3132 "Про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 234 депутати Ради.

Проектом пропонувалося концептуально переглянути механізм роботи АМКУ як органу оскарження. Закон про АМКУ пропонувалося доповнити новою статтею 61, якою визначалися повноваження комітету як органу оскарження у сфері публічних закупівель.

Так, в АМКУ планувалося утворити Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 квітня парламент підтримала за основу законопроект №3132. Тоді за документ проголосувало 244 нардепи. Документом пропонувалося визначити окремо повноваження комітету як органу оскарження у сфері публічних закупівель.

Крім того, раніше в АМКУ заявляли, що українські супермаркети погодилися зменшити націнку на продукти першої необхідності. На зниження націнки пішли понад 10 мереж супермаркетів.

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