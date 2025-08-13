У ВР опрацювали чверть правок до другого читання житлової реформи

На базі Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування відбулося друге засідання Робочої групи з доопрацювання та підготовки до другого читання проєкту про основні засади житлової політики (закон № 12377). За підсумками роботи двох засідань вдалося опрацювати майже чверть правок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, робоча група вже опрацювала 481 правку з 1900, які залишаються до законопроєкту №12377, ухваленого в першому читанні 16 липня 2025 року. Вона підкреслила, переважна більшість поданих правок - так званий поправочний спам, які народні депутати знімають. Зокрема, третина правок з поданих попередньо 3 тис. було знято ще до першого засідання робочої групи 8 серпня.

"З тих поправок, що залишилися, ще близько тисячі можна віднести до категорії поправочного спаму, тому ми сподіваємося, що автори правок їх теж знімуть. Однак, наше завдання - відпрацювати кожну, що збільшить шанси законопроєкту, який запустить житлову реформу в Україні, успішно провести через сесійну залу в другому читанні", - зауважила Шуляк.

Вона повідомила, що відпрацьовані під час другого засідання Робочої групи правки, стосувалися, зокрема, механізмів виселення громадян з соціального житла, визначення термінів і умов орендних відносин, а також питання не лише власності, а і співвласності на житло.

"Щодо примусового виселення, то головна дискусія точилася навколо формулювання: "Лише за рішенням суду" чи "та/або за рішенням суду". Прихильники першого варіанту наголошували на безумовності судового рішення як гарантії від свавілля - з посиланням на ст. 47 Конституції. Прихильники другого - на необхідності враховувати випадки, коли договір може бути розірваний адміністративно у межах закону. Також умови виселення стосувалися не лише виселення орендарів, а і власників. Лунали позиції Мінрегіону, народних депутатів, адвокатів, представників міжнародних організацій", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що була також підтримана правка принципів прозорості від Голови Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третякової, спрямована на посилення відкритості та доступності інформації у сфері житлової політики.

Значна група правок, повідомила Шуляк, стосувалася орендних відносин - учасники обговорили необхідність чітко врегулювати права та обов’язки сторін у договорах оренди, визначити прозорі механізми розірвання угод, а також гарантії для наймачів у випадку продажу об’єкта чи зміни власника.

Також обговорювали соціальне житло та компенсації, оскільки потрібно передбачити і компенсації на випадок техногенних катастроф. Ще один важливий дискусійний момент стосувався уточнення критеріїв маломобільності населення, відключення від комунальних послуг та особливостей розробки Національної житлової стратегії.

"Сьогодні близько двох третин правок були відхилені як поправочний спам і їх автори не вважають за потрібне долучатися до засідань, щоб наводити хоч якісь аргументи на користь тих чи інших своїх правок. Однак, третина правок була конструктивна і їх враховано редакційно. Сподіваюся, що за такої ж продуктивної роботи ми матимемо шанс доопрацювати законопроект №12377 до другого читання вже восени", - резюмувала Шуляк.