В ВР проработали четверть правок ко второму чтению жилищной реформы

Среда 13 августа 2025 19:20
В ВР проработали четверть правок ко второму чтению жилищной реформы Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

На базе Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства состоялось второе заседание Рабочей группы по доработке и подготовке ко второму чтению проекта об основных принципах жилищной политики (закон № 12377). По итогам работы двух заседаний удалось проработать почти четверть правок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, рабочая группа уже проработала 481 правку из 1900, которые остаются к законопроекту №12377, принятому в первом чтении 16 июля 2025 года. Она подчеркнула, подавляющее большинство поданных правок - так называемый поправочный спам, которые народные депутаты снимают. В частности, треть правок из поданных предварительно 3 тыс. были сняты еще до первого заседания рабочей группы 8 августа.

"Из оставшихся поправок еще около тысячи можно отнести к категории поправочного спама, поэтому мы надеемся, что авторы правок их тоже снимут. Однако, наша задача - отработать каждую, что увеличит шансы законопроекта, который запустит жилищную реформу в Украине, успешно провести через сессионный зал во втором чтении", - отметила Шуляк.

Она сообщила, что отработанные во время второго заседания Рабочей группы правки, касались, в частности, механизмов выселения граждан из социального жилья, определения сроков и условий арендных отношений, а также вопроса не только собственности, но и совладения на жилье.

"Что касается принудительного выселения, то главная дискуссия шла вокруг формулировки: "Только по решению суда" или "и/или по решению суда". Сторонники первого варианта отмечали безусловность судебного решения как гарантии от произвола - со ссылкой на ст. 47 Конституции. Сторонники второго - на необходимости учитывать случаи, когда договор может быть расторгнут административно в рамках закона. Также условия выселения касались не только выселения арендаторов, но и владельцев. Звучали позиции Минрегиона, народных депутатов, адвокатов, представителей международных организаций", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что была также поддержана правка принципов прозрачности от Председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, направленная на усиление открытости и доступности информации в сфере жилищной политики.

Значительная группа поправок, сообщила Шуляк, касалась арендных отношений - участники обсудили необходимость четко урегулировать права и обязанности сторон в договорах аренды, определить прозрачные механизмы расторжения соглашений, а также гарантии для нанимателей в случае продажи объекта или смены собственника.

Также обсуждали социальное жилье и компенсации, поскольку нужно предусмотреть и компенсации на случай техногенных катастроф. Еще один важный дискуссионный момент касался уточнения критериев маломобильности населения, отключения от коммунальных услуг и особенностей разработки Национальной жилищной стратегии.

"Сегодня около двух третей правок были отклонены как поправочный спам и их авторы не считают нужным участвовать в заседаниях, чтобы приводить хоть какие-то аргументы в пользу тех или иных своих правок. Однако, треть правок была конструктивная и они учтены редакционно. Надеюсь, что при такой же продуктивной работе мы будем иметь шанс доработать законопроект №12377 ко второму чтению уже осенью", - резюмировала Шуляк.

