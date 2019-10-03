ВР схвалила закон про прозорість власності провайдерів програмної послуги

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На провайдерів поширюються уже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги по структурі власності

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 248 депутатів ВР.

Проект передбачає внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення", яким на провайдерів програмної послуги поширюються уже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги по структурі власності.

Визначається, що в Україні забороняється засновувати і брати участь у провайдерах програмної послуги:

органам держвлади та органам місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами провайдера програмної послуги, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати провайдерів програмної послуги;

фізичним і юридичним особам, які є резидентами країни, визнаної ВР державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є юридичні або фізичні особи, на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами провайдера програмної послуги та кінцевим вигодонабувачем.

Крім того, для провайдера програмної послуги багатоканальної цифрової ефірної телемережі з загальнонаціональним покриттям встановлюються додаткові вимоги. Передбачається, що кінцевим бенефіціарним власником (кінцевими бенефіціарними власниками) провайдера програмної послуги може бути виключно громадянин України (громадяни України).

При цьому фізичним та юридичним особам, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабміном, а також особам без громадянства забороняється брати участь у провайдерах програмної послуги на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами.

"Недотримання наведених вимог є підставою для відмови у видачі та продовженні ліцензії провайдера програмної послуги, а в разі якщо недотримання вказаних вимог виявлено Національної радою під час дії ліцензії, така ліцензія може бути анульована в судовому порядку за поданням Національної ради", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 19 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні даний законопроект.

Як писало РБК-Україна, комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР ухвалити законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям".

Додамо також, раніше Рада скасувала ліцензії операторам телекомунікацій. Відповідний закон уже був опублікований і набуде чинності через 3 місяці з дня опублікування.