ВР хочет внести изменения в заключительные положения Кодекса по процедурам банкротства

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2290 "О внесении изменений в Заключительные и Переходные положения Кодекса Украины по процедурам банкротства". За проект проголосовали 276 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предусматривается урегулирование отношений в сфере страхования и развития страховых услуг в сфере банкротства; обеспечение непрерывного осуществления процедур банкротства; предотвращение банкротства теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения.

Предлагается внести изменения в пункт 4 Заключительных и переходных положений кодекса и ЗУ "О страховании", предусмотрев включение в обязательные виды страхования - страхование профессиональной ответственности арбитражного управляющего.

Также планируется установить мораторий на открытие дел о банкротстве на время действия закона "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители", если должник включен в реестр предприятий, участвующих в процедуре урегулирования задолженности согласно этому закону, а кредитор является поставщиком природного газа и/или электрической энергии участнику такой процедуры урегулирования.

Напомним, Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства", которым предлагается устранение недостатков кодекса и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов госвласти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций с целью недопущения нарушения норм Конституции Украины.

Как писало РБК-Украина, в июле правительство запустило новую схему банкротства, предусмотренную Кодексом о банкротстве. Согласно соответствующему постановлению, инициатором проведения санации может выступать руководитель государственного предприятия по решению его учредителей (участников, акционеров).