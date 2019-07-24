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В Украине запустили новую процедуру банкротства

Новости » Финансы    24.07.2019 - 18:04
В Украине запустили новую процедуру банкротства
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В частности, Кабмин отменил ряд своих постановлений

Кабинет министров Украины запустил новую схему банкротства, предусмотренную Кодексом о банкротстве. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе сегодняшнего заседания правительство одобрило проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 30 января 2013 года №38 и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины в связи с принятием Кодекса Украины по процедурам банкротства".

Этим документом предусматривается привести постановление правительства от 30 января 2013 года №38 "Об утверждении Порядка согласования условий и порядка проведения санации государственных предприятий в открытии производства (производств) по делу о банкротстве за счет внебюджетных источников финансирования" в соответствие с Кодексом по процедурам банкротства и признать утратившими силу некоторые постановления Кабмина, принятие которых кодексом не предусмотрено.

Итак, согласно постановлению, инициатором проведения санации может выступать руководитель государственного предприятия по решению его учредителей (участников, акционеров).

Напомним, в апреле пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс о процедурах банкротства.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября 2018-го глава государства анонсировал, что подпишет кодекс в течение двух недель. Он отмечал, что документ на тот момент еще не поступил в Администрацию президента.

Так, 18 октября 2018 года Верховная рада во втором чтении приняла Кодекс о процедурах банкротства, который устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Следует отметить, глава комитета ВР по вопросам экономической политики, народный депутат Андрей Иванчук подчеркивал, что благодаря принятию Кодекса о процедурах банкротства Украина сможет подняться на 10 позиций в общем рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса.

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