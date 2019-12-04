ВР хоче внести зміни до прикінцевих положень Кодексу з процедур банкрутства

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2290 "Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства". За проект проголосували 276 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом передбачається врегулювання відносин у сфері страхування та розвиток страхових послуг у сфері банкрутства; забезпечення безперервного здійснення процедур банкрутства; запобігання банкрутству теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення.

Пропонується внести зміни до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень кодексу та до ЗУ "Про страхування", передбачивши включення до обов’язкових видів страхування - страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого.

Також планується встановити мораторій на порушення справ про банкрутство на час дії закону "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії", якщо боржника включено до реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до цього закону, а кредитор є постачальником природного газу та/або електричної енергії учаснику такої процедури врегулювання.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2276 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства", яким пропонується усунення недоліків кодексу та недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів держвлади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій з метою недопущення порушення норм Конституції України.

Як писало РБК-Україна, у липні уряд запустив нову схему банкрутства, передбачену Кодексом про банкрутство. Згідно з відповідною постановою, ініціатором проведення санації може виступати керівник державного підприємства за рішенням його засновників (учасників, акціонерів).