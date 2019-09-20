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ВР хоче врегулювати застосування бойової техніки та зброї в особливий період

Новини » Політика    20.09.2019 - 17:50
ВР хоче врегулювати застосування бойової техніки та зброї в особливий період
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Документ підтримали 278 народних депутатів

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроекту №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 278 нардепів. Також Рада підтримала скорочення строків підготовки законопроекту до другого читання.

Законом передбачається законодавче закріплення права з’єднань, військових частин і підрозділів ЗСУ на застосування бойової техніки та зброї в особливий період до введення воєнного стану та після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви та частини першої статті 1-1 закону "Про Збройні сили України".

Також пропонується дозволити застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту працівниками підрозділів воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту, а також зброї військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада прийняла за основу законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України. Закон підтримали 286 нардепів. Документом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.

Крім того, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти законопроект №1011 авторства Зеленського про План оборони України.

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