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ВПС Німеччини та Британії перехопили винищувачі РФ поблизу повітряного простору НАТО

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ВПС Німеччини й Британії перехопили пару російських винищувачів й літак-розвідник, які наблизилися до повітряного простору НАТО над Балтійським морем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що один з перехоплених літаків був ідентифікований як розвідувальний літак, який летів з материкової Росії до Калінінградського анклаву. Його зустріли два російські винищувачі, що базуються в Калінінграді, після чого полетіли з ним на південь через північно-західну частину естонської зони польотів.

"Ми часто бачимо російські військові літаки, що літають над Балтійським морем, тому для нас це було звичайним перехопленням. Тим не менш, важливість перехоплення цих літаків і наша відданість колективній обороні повітряного простору НАТО залишається непохитною і рішучою", - заявив пілот ВПС Швеції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно румунські F-16 перехопили два російські винищувачі.

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