ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО

ВВС Германии и Британии перехватили пару российских истребителей и самолет-разведчик, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как разведывательный самолет, который летел с материковой России в Калининградский анклав. Его встретили два российских истребителя, базирующихся в Калининграде, после чего полетели с ним на юг через северо-западную часть эстонской зоны полетов.
"Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непоколебимой и решительной", - заявил пилот ВВС Швеции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно румынские F-16 перехватили два российских истребителя.
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