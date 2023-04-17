ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО

Отмечается, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как разведывательный самолет, который летел с материковой России в Калининградский анклав. Его встретили два российских истребителя, базирующихся в Калининграде, после чего полетели с ним на юг через северо-западную часть эстонской зоны полетов.

"Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непоколебимой и решительной", - заявил пилот ВВС Швеции.