У ВПС Британії вважають, що навчання українських пілотів може завадити підготовці британців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Новий голова Військово-повітряних сил Британії Річард Найтон зазначив, що ще не визначені деталі початку базової льотної підготовки для українців цього літа, про яку заявив прем’єр країни Ріші Сунак під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Повідомляється, що військова льотна підготовка у Британії вже стикається з проблемами - студенти змушені чекати місяцями, іноді роками, щоб пройти через різні етапи навчання - від базових польотів до навчання на конкретному літаку.

При цьому Найтон вважає, що ця програма не одразу вплине на потік британських новобранців через кількість стажистів ВПС, які вже в системі.

"Ми ще не зовсім визначили з українцями, як саме це буде виглядати. Поки ми цього не зрозуміємо, ми не можемо повністю зрозуміти, який вплив це матиме на нашу систему навчання польотам, оскільки, очевидно, для цього знадобляться потужності", - сказав він.

Нагадаємо,Сунак та його прем'єр Нідерландів Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі літаків F-16 для України.

Зазначимо, що Британія поки не збирається передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon, але готова допомагати з навчанням пілотів.

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