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У Британії відповіли, чи планують передавати Україні свої винищувачі

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Рейк'явік, Середа 17 травня 2023 16:08
У Британії відповіли, чи планують передавати Україні свої винищувачі Фото: міністр оборони Великобританії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони Британії не збираються наразі передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon. Але Лондон готовий допомагати з навчанням українських пілотів у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса під час прес-конференції у Рейк'явіку.

"Великобританія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть слушним вибором", - заявив Воллес.

Британія навчатиме пілотів та працюватиме над F-16 для України

Раніше стало відомо, що Британія вже цього літа почне навчати українських пілотів.

Нагадаємо, при цьому прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак домовився зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте щодо створення коаліції із закупівлі F-16 для України.

Сама ж Британія неодноразово відкидала можливість передачі Україні своїх винищувачів. Як пояснюють в Лондоні, вони можуть ухвалити таке рішення, але за умови відходу російських військ з окупованих територій. Тобто фактично після перемоги України у війні.

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