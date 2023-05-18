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В ВВС Британии считают, что обучение украинских пилотов может помешать подготовке британцев

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Четверг 18 мая 2023 11:22
В ВВС Британии считают, что обучение украинских пилотов может помешать подготовке британцев Фото: в ВВС Британии считают, что обучение украинских пилотов может помешать подготовке британцев (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Обучение украинских пилотов может повлиять на способность Королевских Военно-воздушных сил Британии тренировать британских новобранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Новый глава Военно-воздушных сил Британии Ричард Найтон отметил, что еще не определены детали начала базовой летной подготовки для украинцев этим летом, о которой заявил премьер страны Риши Сунак во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что военная летная подготовка в Британии уже сталкивается с проблемами - студенты вынуждены ждать месяцами, иногда годами, чтобы пройти через разные этапы обучения - от базовых полетов до обучения на конкретном самолете.

При этом Найтон считает, что эта программа не сразу повлияет на поток британских новобранцев из-за количества стажеров ВВС, которые уже в системе.

"Мы еще не совсем определили с украинцами, как именно это будет выглядеть. Пока мы этого не поймем, мы не можем полностью понять, как это повлияет на нашу систему обучения полетам, поскольку, очевидно, для этого понадобятся мощности", - сказал он.

Напомним, Сунак и его премьер Нидерландов Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке самолетов F-16 для Украины.

Отметим, что Британия пока не собирается передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon, но готова помогать с обучением пилотов.

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