Впорались із тестом чи завалили? Стали відомі результати НМТ-2025

Результати НМТ-2025

"Результати фактично аналогічні до торішніх. Частки тих, хто не пройшов оцінювання, хто отримав доволі високі результати - тобто 150 і вище балів, - приблизно такі самі, як були торік в розрізі абсолютно всіх ключових предметів", - заявила Вакуленко.

На тлі обговорень у соцмережах Вакуленко наголосила, що жодної "зради" цьогоріч немає.

Додамо, що для участі в основній сесії НМТ-2025 року зареєструвалися 234 841 цьогорічних і 77 649 торішніх випускників. Серед них 292 419 виявили бажання проходити тестування в Україні, а 20 071 - за кордоном.

Деталі тестування

Як зазначалося, у 2025 році учасники НМТ складають тести з обов’язкових предметів: української мови, математики, історії України, а також одного предмета на вибір - іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Зокрема, тест з історії України охоплює увесь шкільний курс - від найдавніших часів до сьогодення.

Основна сесія тестування тривала з 14 травня по 25 червня. Додаткова запланована на 14-25 липня.

Нагадаємо, раніше УЦОЯО спростував поширену в соцмережах інформацію про нібито складність або невідповідність завдань НМТ реальному навчальному процесу.

Центр запевнив, що жоден із тестів, зокрема з англійської мови, не містив запитань із міжнародних іспитів, таких як IELTS.