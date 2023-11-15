"Вполювали" раритетну гармату: Нацгвардійці показали відео знищення російської ЗРК С-60

Бійці бригади "Рубіж" Національної гвардії України на Сіверському напрямку "ювелірно" завдали удару по ворожому зенітно-артилерійському комплексу С-60 з гарматою АЗП-57, що був виявлений на позиціях російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку бригади нацгвардійців.

Прицільно відпрацювали по військовій техніці ворога артилеристи штурмової бригади "Рубіж".

Раритетну систему ЗРК з гарматою калібру 57 мм противник розташував у промисловій зоні, але ціль була виявлена українськими захисниками та успішно знищена.

"Радянський комплекс успішно прийняв на себе удар наших артилеристів. Результати цієї вибухової зустрічі добре видно на відео. Винахід часів Другої світової знищений", - зазначається у публікації.

Так, нацгвардійці виклали у мережі відео удару по ворожій системі.

Відео: бійці штурмової бригади НГУ "Рубіж" знищили раритетну систему ЗРК С-60 росіян

Що відомо про ЗРК-60

Цей радянський зенітно-артилерійський комплекс використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм (розроблені у середині 1940-х років). Такий ЗРК поширений у світі. Проектування 57-мм автоматичної зенітної гармати було розпочато у 1944 році. Модель була призначена замінити існуючі 37-мм зенітні гармати зразка 1939 (61-К).

Гармата була прийнята на озброєння Радянської Армії в січні 1950 року під назвою "57-мм зенітна автоматична гармата АЗП-57", і тоді розпочалося її серійне виробництво.

У Сухопутних військ ЗС СРСР ЗРК-60 застосовувався до кінця 1980-х років (у період Афганської війни).

С-60 в Артилерійському музеї в РФ (фото: One half 3544/wikipedia.org)

Війська РФ активно використовують застарілу техніку

Зазначимо, що російські окупанти не рідко застосовують у своїй війні проти України застарілі зразки військової техніки, які знімають зі складів та відправляють на фронт.

Так, наприклад, нещодавно загарбники підвозили через окупований Крим на материкову частину України колони з рідкісними радянськими типами реактивних систем залпового вогню "Град-1" 1975 року випуску.

А також на початку листопада кримські партизани зафіксували перевезення російськими інтервентами колони з 3 установками РСЗВ БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років, та 8 одиницями гаубиць "Д-30", які давно були зняті з озброєння.

До речі, у вересні військові Сил Спеціальних Операцій ЗСУ під час проведення аеророзвідки виявили ворожу гаубицю Д-30 та знищили її за допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу.