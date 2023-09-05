ССО знищили гаубицю окупантів Д-30 за допомогою БПАК (відео)

Військові Сил Спеціальних Операцій (ССО) ЗСУ під час проведення аеророзвідки виявили ворожу гаубицю Д-30 та знищили її за допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу (БПАК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ССО ЗСУ.

Також захисники показали відео підготовки до застосування цього дрону, та момент ураження ворожої цілі.

"Під час проведення аеророзвідки, операторами ССО було виявлено позиції ворожої артилерії. В результаті використання ударних БПАК, ціль успішно знищено", - зазначили військові.

На якій ділянці фронту "мінусували" гаубицю противника Д-30 - не уточнюється.

"Йдемо далі!" - наголосили захисники.

Нагадаємо, перед цим наприкінці серпня воїни 3-го полку ССО України показали, як знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та самохідну гармату 2С7 "Піон" за допомогою артилерії на Бахмутському напрямку.

Також повідомлялося, що нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрону знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" на Сватівському напрямку.

Раніше наші захисники підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом.

Гаубиця Д-30

Радянська гаубиця 122-мм, що буксирується, прийнята на озброєння ЗС СРСР 12 травня 1960 року. У 1978 році була модифікована і перебуває на цей час на озброєнні багатьох держав під назвою Д-30А.

Знищення артилерії ворога

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 5 вересня, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 5649 артилерійських систем. Так, наші захисники за добу "мінусували" ще 38 гармат противника.

Крім того, за добу загарбники втратили також 6 реактивних систем залпового вогню, а загалом Росармія втратила в Україні 747 РСЗВ.