"Поймали" раритетную пушку: Нацгвардейцы показали видео уничтожения российской ЗРК С-60

Бойцы бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины на Сиверском направлении "ювелирно" нанесли удар по вражескому зенитно-артиллерийскому комплексу С-60 с пушкой АЗП-57, что был обнаружен на позициях российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу бригады нацгвардейцев.

Прицельно отработали по военной технике врага артиллеристы штурмовой бригады "Рубеж".

Раритетную систему ЗРК с пушкой калибра 57 мм противник расположил в промышленной зоне, но цель была выявлена украинскими защитниками и успешно уничтожена.

"Советский комплекс успешно принял на себя удар наших артиллеристов. Результаты этой взрывной встречи хорошо видны на видео. Изобретение времен Второй мировой войны уничтожено", - отмечается в публикации.

Так, нацгвардейцы выложили в сети видео удара по вражеской системе.

Видео: бойцы штурмовой бригады НГУ "Рубеж" уничтожили раритетную систему ЗРК С-60 россиян

Что известно о ЗРК-60

Этот советский зенитно-артиллерийский комплекс использует зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм (разработаны в середине 1940-х годов). Такой ЗРК широко распространен в мире. Проектирование 57-мм автоматической зенитной пушки было начато в 1944 году. Модель была назначена заменить существующие 37-мм зенитные пушки образца 1939 г. (61-К).

Пушка была принята на вооружение Советской Армии в январе 1950 года под названием "57-мм зенитная автоматическая пушка АЗП-57", и тогда же началось ее серийное производство.

В Сухопутных войсках ВС СССР ЗРК-60 применялся до конца 1980-х годов (в период Афганской войны).

С-60 в Артиллерийском музее в РФ (фото: One half 3544 / wikipedia.org)

Войска РФ активно используют устаревшую технику

Отметим, что российские оккупанты не редко применяют в своей войне против Украины устаревшие образцы военной техники, которые снимают со складов и отправляют на фронт.

Так, например, недавно захватчики подвозили через оккупированный Крым на материковую часть Украины колонны с редкими советскими типами реактивных систем залпового огня "Град-1" 1975 года выпуска.

А также в начале ноября крымские партизаны зафиксировали перевозку российскими интервентами колонны с 3 установками РСЗО БМ-27 "Ураган", модификации 1975 годов, и 8 единицами гаубиц "Д-30", которые давно были сняты с вооружения.

К слову, в сентябре военные Сил Специальных Операций ВСУ во время проведения аэроразведки обнаружили вражескую гаубицу Д-30, и уничтожили ее с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса.