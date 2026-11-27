Переселенці, а також маломобільні й літні люди, які через обстріли та відключення не можуть безпечно залишатися вдома, тепер можуть отримувати медсестринський догляд у лікарнях до 90 днів. Раніше максимальний термін становив 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту ВПО Павла Фролова в Telegram .

Хто може скористатися послугою

Уряд збільшив з 60 до 90 днів максимальний термін довготривалого медсестринського догляду для ВПО, які евакуюються з небезпечних районів.

Крім того, послугу розширили на маломобільних і літніх людей. Йдеться про тих, хто через обстріли, відсутність світла, води чи тепла не може безпечно залишатися вдома і потребує медичного догляду.

Людям у медзакладах забезпечать:

медичну допомогу та загальний догляд;

психологічну підтримку;

чотириразове харчування та житло;

соціальний супровід;

одяг, взуття та засоби особистої гігієни.

Базовий термін перебування в закладі - 30 днів. Якщо є медичні показання та висновок лікаря, його можуть продовжити до 90 днів.

Програма діятиме до 17 вересня 2027 року, але не довше, ніж триватиме воєнний стан. Послуги оплачує Національна служба здоров'я України з державного бюджету.

Як отримати догляд

Потрібно звернутися до медпрацівника транзитного центру, сімейного лікаря або в приймальне відділення лікарні. Лікар оцінить стан здоров'я людини і за потреби скерує до відповідного медзакладу.

Що не так із фінансуванням

Водночас Фролов розкритикував роботу Міністерства соціальної політики.