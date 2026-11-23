Переселенці, які отримували допомогу на проживання і досі мають на неї право, отримуватимуть гроші до 28 лютого 2027 року. Звертатися по продовження виплат не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1087.

Черговий шестимісячний період виплат стартував 1 вересня 2026 року. Тим, хто отримував гроші й надалі відповідає майновим і соціальним критеріям, допомогу продовжують автоматично. Іти до органів соцзахисту чи Пенсійного фонду не потрібно.

Автоматично підтримку отримуватимуть і діти з сімей ВПО, яким допомогу призначали без урахування статків батьків.

Розмір виплат не змінився. На кожну дитину та людину з інвалідністю дають 3 000 гривень, іншим дорослим, які мають право на допомогу, - 2 000 гривень. Продовження виплат не означає, що суму підвищать.

За що можуть скасувати допомогу

Якщо людина порушує правила перебування в Україні, нараховану допомогу можуть скасувати.

Головна причина - перебування за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом протягом шести місяців. Винятком є поважні причини, підтверджені документами, наприклад лікування чи відрядження. У такому разі ці строки збільшуються до 60 і 90 днів відповідно.

Що робити, якщо виплати скасували через збій

Іноді допомогу скасовують через технічні збої в державних реєстрах. Тоді спершу варто звернутися до Пенсійного фонду і попросити письмово пояснити причину скасування.

Після цього потрібно подати письмову заяву на перегляд рішення. До неї додають документи, які підтверджують вашу правоту, наприклад довідку Державної прикордонної служби про фактичні дати перетину кордону.

Якщо Пенсійний фонд попросить додаткові відомості, їх треба надати протягом 30 днів.