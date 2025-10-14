Безкоштовне житло для переселенців на рік: як отримати і хто може скористатися
В Україні стартував експериментальний проєкт із безкоштовного проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Як повідомили у відомстві, послуга розрахована на людей, які після завершення тривалого медсестринського догляду потребують додаткової допомоги. Вони зможуть проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців - безкоштовно, за рахунок державного бюджету.
Що включає послуга
Послуга передбачає:
- забезпечення житлом із усіма зручностями;
- можливість самостійно готувати їжу;
- допомогу у веденні домашнього господарства;
- розвиток соціальних навичок;
- підтримку у вирішенні складних життєвих ситуацій;
- залучення за потреби фахівців або служб незалежно від форми власності.
Хто може надавати послугу
Проживання для маломобільних ВПО забезпечують фізичні або юридичні особи, які:
- внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;
- відповідають критеріям, визначеним Кабміном;
- мають власне або орендоване приміщення для надання послуги.
У міністерстві наголошують, що проєкт спрямований не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності та відчуття безпеки людей, які втратили дім через війну.
