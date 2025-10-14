Безкоштовне житло для переселенців на рік: як отримати і хто може скористатися

Як повідомили у відомстві, послуга розрахована на людей, які після завершення тривалого медсестринського догляду потребують додаткової допомоги. Вони зможуть проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців - безкоштовно, за рахунок державного бюджету.

Що включає послуга

Послуга передбачає:

забезпечення житлом із усіма зручностями;

можливість самостійно готувати їжу;

допомогу у веденні домашнього господарства;

розвиток соціальних навичок;

підтримку у вирішенні складних життєвих ситуацій;

залучення за потреби фахівців або служб незалежно від форми власності.

Хто може надавати послугу

Проживання для маломобільних ВПО забезпечують фізичні або юридичні особи, які:

внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;

відповідають критеріям, визначеним Кабміном;

мають власне або орендоване приміщення для надання послуги.

У міністерстві наголошують, що проєкт спрямований не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності та відчуття безпеки людей, які втратили дім через війну.