ВПО залишилися без ключових послуг у Дії: що не працюватиме і як довго

Найбільше обмежень стосується самого статусу ВПО. Тимчасово неможливо отримати чи скасувати статус, змінити адресу фактичного проживання, а також скористатися послугою "А1.1 Вимушене внутрішнє переміщення".

Не працює й комплексна послуга для ВПО, яка дозволяє отримати довідку та змінити місце реєстрації.

Під обмеження потрапили також послуги, пов'язані з житлом і фінансами. До неділі не вийде подати заяву на житловий ваучер, оформити кредит для ВПО, скористатися програмою єОселя чи звернутися по житлову субсидію.

Окремо на час робіт вимкнули комплексну послугу для захисників та їхніх родин.