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ВПО остались без ключевых услуг в Дії: что не будет работать и как долго

07:51 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: часть сервисов прекратит работу (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 14:30 2 октября по 16:00 4 октября в Дії временно не работают услуги, связанные с Единой информационной базой данных о ВПО. Причина состоит в технических работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дію.

Больше ограничений касается самого статуса ВПО. Временно невозможно получить или отменить статус, изменить адрес фактического проживания и воспользоваться услугой "А1.1 Вынужденное внутреннее перемещение".

Не работает и комплексная услуга для ВПО, которая позволяет получить справку и изменить место регистрации.

Под ограничения оказались также услуги, связанные с жильем и финансами. До воскресенья не получится подать заявление на жилищный ваучер, оформить кредит для ВПО, воспользоваться программой єОселя или обратиться за жилищной субсидией.

Отдельно на время работ была отключена комплексная услуга для защитников и их семей.

В ближайшее время переселенцев ждут и другие перемены. С 22 октября 2026 года для ВПО изменится главный документ , подтверждающий статус, а до этой даты действующая справка остается действительной.

Кроме того, правительство изменило правила выплат ВПО: части переселенцев помощь продолжают автоматически еще на полгода, без повторного обращения.

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