ВПО остались без ключевых услуг в Дії: что не будет работать и как долго

Больше ограничений касается самого статуса ВПО. Временно невозможно получить или отменить статус, изменить адрес фактического проживания и воспользоваться услугой "А1.1 Вынужденное внутреннее перемещение".

Не работает и комплексная услуга для ВПО, которая позволяет получить справку и изменить место регистрации.

Под ограничения оказались также услуги, связанные с жильем и финансами. До воскресенья не получится подать заявление на жилищный ваучер, оформить кредит для ВПО, воспользоваться программой єОселя или обратиться за жилищной субсидией.

Отдельно на время работ была отключена комплексная услуга для защитников и их семей.