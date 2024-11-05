ВПО стали частіше повертатися на небезпечні та окуповані території: у чому причина

За даними Мінсоцполітики, з березня по вересень 2024 року з обліку зняли майже 300 тисяч ВПО. Нині зареєстровано близько 4,6 мільйона осіб, порівняно з 4,9 мільйона навесні. Омбудсман звертає увагу на те, що зменшення кількості ВПО відбулося на тлі збільшення переміщення населення у звʼязку з погіршенням безпекової ситуації у прифронтових регіонах, а також масовою евакуацією населення.

Причини повернення українців до небезпечних регіонів та на тимчасово окуповані території (ТОТ) включають труднощі інтеграції на нових місцях проживання, відсутність житла, низький рівень доходів та скорочення державної підтримки. Повернення на ТОТ часто зумовлене пропагандою з боку Росії та загрозою "націоналізації" майна українців, які тривалий час відсутні у своїх домівках на ТОТ.

"Яскравий приклад – "націоналізація" майна наших громадян росіянами. Адже якщо українці фізично не проживають у своєму будинку чи квартирі на ТОТ України, їхнє житло можуть відібрати. І тому українці вимушені повертатися, щоб не втратити житло", – зазначає Лубінець.

За його словами, для розв'язання проблеми держава має вдосконалити механізми житлової політики й соціальної підтримки ВПО, забезпечуючи їхню соціальну захищеність. Важливо продовжити виплати на проживання для всіх ВПО до завершення воєнного стану й зберегти фінансування на підтримку ВПО у державному бюджеті на 2025 рік.