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ВПЛ стали чаще возвращаться на опасные и оккупированные территории: в чем причина

Фото: Внутри перемещенные лица в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине уменьшается, несмотря на обострение ситуации в прифронтовых регионах. Украинцы стали чаще возвращаться домой на опасные и временно оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По данным Минсоцполитики, с марта по сентябрь 2024 с учета сняли почти 300 тысяч ВПЛ. В настоящее время зарегистрировано около 4,6 миллиона человек по сравнению с 4,9 миллиона весной. Омбудсман обращает внимание на то, что уменьшение количества ВПЛ произошло на фоне увеличения перемещения населения в связи с ухудшением ситуации в прифронтовых регионах, а также массовой эвакуацией населения.

Причины возвращения украинцев в опасные регионы и на временно оккупированные территории включают трудности интеграции на новых местах проживания, отсутствие жилья, низкий уровень доходов и сокращение государственной поддержки. Возвращение на ВОТ часто обусловлено пропагандой со стороны России и угрозой "национализации" имущества украинцев, длительно отсутствующих в своих домах на ВОТ.

"Яркий пример – "национализация" имущества наших граждан россиянами. Ведь если украинцы физически не проживают в своем доме или квартире на ВОТ Украины, их жилье могут отобрать. И потому украинцы вынуждены возвращаться, чтобы не потерять жилье", – отмечает Лубинец.

По его словам, для решения проблемы государство должно усовершенствовать механизмы жилищной политики и социальной поддержки ВПЛ, обеспечивая их социальную защищенность. Важно продлить выплаты на проживание для всех ВПЛ до завершения военного положения и сохранить финансирование в поддержку ВПЛ в государственном бюджете на 2025 год.

Какую помощь получают ВПЛ в Украине

Напомним, ВПЛ в Украине могут получать ежемесячное пособие на проживание: 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью. Однако выплаты начисляются только тем переселенцам, чей доход на одного члена семьи не превышает 9444 гривен. Выплаты осуществляют дважды в месяц — 15 и 28 числа. В сентябре правительство продлило программу на полгода, до февраля 2025 года.

При задержке выплат ВПЛ рекомендуют обращаться на правительственную горячую линию (15-45), на электронную почту Минсоцполитики (zvernennya@mlsp.gov.ua), или в органы социальной защиты и ЦПАУ.

Также РБК-Украина писало, что ВПЛ, которые тратят более 30% своего дохода на аренду жилья, смогут получить субсидию от государства. Право на субсидию имеют семьи ВПЛ, чьи доходы на одного человека не превышают 5840 гривен. В таком случае субсидия будет возмещать большую часть арендной платы. Заявку на помощь будет рассматривать Пенсионный фонд и для получения выплат арендный договор нужно зарегистрировать в ПФУ. Субсидию на аренду можно будет получать с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

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Внутренне перемещенные лица