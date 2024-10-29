Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла, але є умови: що відомо

Внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть отримувати новий вид грошової допомоги. Йдеться про субсидію на оренду житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Які умови для отримання субсидії

Переселенці, які не мають достатньо коштів для оплати оренди житла, зможуть отримати від держави фінансову допомогу. Минулого тижня Кабмін підтримав експериментальний проект.

Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 гривень), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд, тому договір оренди потрібно буде реєструвати у ПФУ.

Отримувати субсидію на оренду можна буде паралельно з субсидією на житлово-комунальні послуги.

Коли почнуть виплачувати

Як зазначили в Кабміні, оформлення субсидії на оренду житла для ВПО розпочнеться з середини січня 2025 року. Проте повністю реалізувати проект планують протягом двох років.

Міністерство соціальної політики додатково повідомить про початок прийому заяв на призначення цієї субсидії.

Субсидія не для всіх

Спочатку оформити субсидію на оренду житло зможуть переселенці не у всіх регіонах України. На перших етапах виплати зможуть оформити ВПО у дев'яти областях, а саме у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській, за виключенням тимчасово окупованих територій.