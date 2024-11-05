Довідка для переселенців: коли нараховують виплати і що робити у разі затримок
Переселенці в Україні можуть отримувати від держави грошову допомогу на проживання. Виплати нараховують двічі на місяць.
РБК-Україна розповідає про терміни виплати допомоги ВПО та що робити, якщо гроші затримують.
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За даними Міністерства соціальної політики, в Україні офіційно зареєстровано понад 4,6 млн переселенців. Найбільше внутрішньо переміщених осіб у Донецькій області (понад 530 тисяч), а також у Харківській (понад 517 тисяч) та Дніпропетровській (понад 450 тисяч).
Який розмір виплат
Виплати ВПО - це щомісячна грошова допомога на проживання, яку отримують українці, які вимушено через війну покинули свої домівки.
Розмір виплат складає 2 тисяч гривень для дорослих. Для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень щомісячно.
Проте не всі переселенці можуть отримувати виплати. Головна вимога для нарахування виплат є сукупний дохід сім'ї з категорії ВПО. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.
Коли нараховують гроші
Як зазначали в уряді, виплата матеріальної допомоги внутрішнім переселенцям здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця.
Раніше у Кабміні пояснювали, що для нарахування виплат ВПО потрібно пройти три етапи. Перший - це оформлення заявки та подача необхідних документів. Наступний етап - формування та опрацювання реєстрів урядом. Третій - виплата банком після перерахування бюджетних коштів.
У вересні уряд продовжив виплати ще на шість місяців, тобто до лютого 2025 року.
Що робити при затримках
Мінреінтеграції зазначало, що найчастішою причиною затримки під час нарахування допомоги переселенцям є технічні проблеми.
Якщо виплати не надійшли у зазначений термін, внутрішньо переміщеним особам радять звертатися:
- до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;
- на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;
- гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.
Також можна звернутися до органів соціального захисту та центрів надання адміністративних послуг. Знайти потрібний ЦНАП можна за посиланням.
Раніше РБК-Україна розповідало, як оформити довідку ВПО, без якої не можна отримати грошову допомогу.
Також ми пояснювали, чи можуть переселенців змусити повернути нараховані виплати.
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