ВПО отримають більше допомоги на оренду житла: що зміниться

В Україні у квітні 2025 року набрали чинності зміни в програмі субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Родини переселенців отримають більшу фінансову допомогу.

Що саме змінилося і як це допоможе ВПО, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство соціальної політики .

Уряд ухвалив постанову, яка значно удосконалює програму субсидій на оренду житла для ВПО. Відтепер більше українців, які через війну втратили свої домівки, зможуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Зміни стосуються як умов участі, так і розміру виплат.

Що передбачають нововведення

Автоматичне продовження субсидії кожні 6 місяців. Якщо сім’я і надалі відповідає критеріям, звертатися повторно не потрібно - Пенсійний фонд самостійно перевірить дані через державні реєстри. Раніше субсидія діяла лише рік.

Фіксована межа обов’язкового платежу - 20% доходу. Якщо оренда в межах соціальних нормативів перевищує цю суму, держава покриє різницю. Це дозволить збільшити розмір виплат, особливо для сімей з невисокими доходами.

Оновлений розрахунок субсидій. Середню вартість оренди переглянуто згідно з останніми даними Держстату. Тепер допомога відповідатиме актуальним цінам на житло у 2025 році.

Субсидія для оренди кімнати. Тепер її можна отримати навіть при офіційній оренді частини приміщення, а не лише повноцінної квартири чи будинку.

Гнучкість у виборі договору. Можна використовувати як типовий договір оренди, так і власноруч укладений документ між орендодавцем та орендарем.

Можливість оренди у юридичних осіб. ВПО можуть винаймати житло не лише у фізичних осіб чи ФОПів, а й у компаній, що розширює варіанти для пошуку житла.

Добровільна відмова від податкової компенсації. Якщо власник житла не хоче отримувати податкову компенсацію, він може відмовитися від неї без втрати чинності договору.

У відомстві зазначають, що мета змін полягає у тому, щоб зробити державну допомогу доступнішою, зменшити бюрократичні бар’єри та підтримати якомога більше переселенців, які втратили власне житло через війну.