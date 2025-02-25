Як вираховується розмір субсидії на оренду житла для ВПО: пояснення
В Україні цього року почала діяти нова програма допомоги для внутрішньо переміщених осіб - субсидія на оренду житла. Її розмір розраховується індивідуально.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Як зазначає міністерство, розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного окремого переселенця та сім'ї з категорії ВПО. Оскільки вартість оренди на житло в різних населених пунктах різна, то і розмір субсидії в обласному центрі, містах та селах області буде різнитися.
При розрахунку субсидії беруться до уваги:
- рівень доходів родини;
- кількість членів сім'ї;
- вартість оренди житла в конкретному регіоні.
У Мінсоцполітики наводять приклад розрахунку субсидії. До прикладу, родина ВПО з двох дорослих і двох дітей винаймає у Дніпрі житло за 12 тисяч гривень. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 17 тисяч гривень (працює лише тато, мама знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років).
У такому випадку сім'я може отримати субсидію на оренду житла у розмірі 9788 гривень. Самостійно родині необхідно буде сплатити трохи 2212 гривень.
Якщо ж сім'я у такому ж складі і з такими ж доходами проживає у Житомирі та сплачує за оренду житла 8 тисяч гривень розмір субсидії для неї може покривати 100% витрат на оренду. Тобто держава сплатить усі 8 тисяч гривень.
facebook.com/MLSP.gov.ua
Нова субсидія для ВПО
Нагадаємо, що минулого року уряд анонсував новий вид допомоги для внутрішніх переселенців - субсидія на оренду житла. У січні 2025 року стартував прийом заявок.
Кабмін зменшив фінансовий поріг на право отримувати субсидію. Тепер на таку субсидію можуть розраховувати родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів, замість раніше запропонованих 30%. При цьому для отримання субсидії договір оренди повинен бути зареєстрований у Пенсійному фонді України.
Переселенці паралельно з субсидією на оренду житла зможуть отримувати і субсидію на комуналку.
Раніше РБК-Україна розповідало, як переселенцям оформити виплати на проживання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.