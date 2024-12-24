Субсидії для ВПО: що зміниться для переселенців з 2025 року

Переселенці з нового року зможуть отримувати ще одну субсидію. Крім субсидії на комуналку, також будуть нараховувати субсидію на оренду житла для ВПО.

Більше про зміни у виплаті субсидії для осіб з категорії ВПО - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

В уряді зазначають, що для деяких переселенців в Україні з 2025 року будуть доступні дві субсидії. Їх можна буде отримувати одночасно, незалежно одна від одної.

Отримати дві субсидії зможуть родини або окремі люди, які мають низький дохід і потребують фінансової підтримки від держави.

Субсидія на комуналку

Внутрішні переселенці, як й інші українці з соціально вразливих категорій, можуть оформити субсидію на комунальні послуги, зокрема в опалюваний сезон.

Подати заявку можна онлайн (на сайт ПФУ, мобільному застосунку "Пенсійний фонд" або через "Дію"), а також у відділенні Пенсійного фонду, виконавчих органах місцевої влади чи центрах надання адміністративних послуг.

Субсидію на комуналку можуть отримати сім'ї ВПО, в яких витрати на ЖКП перевищують встановлений для них обов’язковий платіж. Наголосимо, що допомога для ВПО на проживання не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії.

Якщо переселенці мешкають в орендованому житлі, то при оформленні субсидії договір оренди непотрібний.

Субсидія на оренду житла

Цей вид допомоги - новий і буде доступний лише з середини січня 2025 року. Оформити таку субсидію зможуть не всі ВПО, а лише ті, хто проживає у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд. Тому договір оренди повинен бути зареєстрований у ПФУ. Типовий договір буде доступний на сайті чи у відділенні Пенсійного фонду.

Оформити субсидію на оренду зможуть сім'ї або окремі особи, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо сім'я має доходи менші, ніж два прожиткових мінімуми на одну особу (5840 гривень на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.