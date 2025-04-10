Як отримати субсидію влітку 2025: кому потрібно та як подати нову заяву

Пенсійний фонд автоматично перепризначить субсидії більшості отримувачів. Але є винятки, коли без звернення не обійтися.

З наближенням неопалювального сезону українцям варто перевірити, чи потрібно їм повторно звертатися за житловою субсидією. Якщо у вашій родині не змінився майновий стан і склад домогосподарства, хвилюватися не варто - субсидію на літо 2025 року вам перепризначать автоматично. Але в окремих випадках подати заяву все ж необхідно.

Коли обов’язково подавати нову заяву

Звернення до Пенсійного фонду потрібне, якщо:

ви орендуєте житло й сплачуєте комунальні послуги;

у вас у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих менша за кількість зареєстрованих;

субсидія раніше була призначена у розмірі 0 гривень;

ви претендуєте на компенсацію за тверде паливо або скраплений газ.

Важливо пам’ятати, що у разі змін у майновому стані чи складі домогосподарства про це потрібно повідомити ПФУ протягом 30 днів.

Як і де подати документи

Подати заяву на субсидію можна кількома способами:

особисто або поштою до сервісного центру ПФУ;

через електронний портал Пенсійного фонду або мобільний застосунок;

через портал "Дія";

у ЦНАПах;

через уповноважених осіб місцевих рад.

Для онлайн-звернення знадобиться КЕП (кваліфікований електронний підпис).

Заява без довідок і декларацій

Якщо не хочете збирати папери, можна обрати спрощену подачу заяви - тоді Пенсійний фонд сам оформить декларацію на основі інформації з державних реєстрів. У цьому випадку вам потрібно лише:

вказати дані про членів родини;

зазначити адресу та тип субсидії;

ввести IBAN-рахунок для зарахування коштів;

обрати зручний спосіб зв’язку (телефон, email, мобільний додаток або вебпортал ПФУ).

Чи можна податиє заяву пізніше

Якщо ви подасте заяву у травні або червні, субсидія буде призначена з початку неопалювального сезону.

Якщо у вашій родині є особливі обставини (наприклад, фактично проживають менше осіб, ніж зареєстровано, або були дороговартісні покупки коштом благодійників) - краще подати повний пакет документів.