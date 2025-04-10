Як отримати субсидію влітку 2025: кому потрібно та як подати нову заяву
Пенсійний фонд автоматично перепризначить субсидії більшості отримувачів. Але є винятки, коли без звернення не обійтися.
Про подробиці нового підходу розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.
З наближенням неопалювального сезону українцям варто перевірити, чи потрібно їм повторно звертатися за житловою субсидією. Якщо у вашій родині не змінився майновий стан і склад домогосподарства, хвилюватися не варто - субсидію на літо 2025 року вам перепризначать автоматично. Але в окремих випадках подати заяву все ж необхідно.
Коли обов’язково подавати нову заяву
Звернення до Пенсійного фонду потрібне, якщо:
- ви орендуєте житло й сплачуєте комунальні послуги;
- у вас у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи;
- кількість фактично проживаючих менша за кількість зареєстрованих;
- субсидія раніше була призначена у розмірі 0 гривень;
- ви претендуєте на компенсацію за тверде паливо або скраплений газ.
Важливо пам’ятати, що у разі змін у майновому стані чи складі домогосподарства про це потрібно повідомити ПФУ протягом 30 днів.
Як і де подати документи
Подати заяву на субсидію можна кількома способами:
- особисто або поштою до сервісного центру ПФУ;
- через електронний портал Пенсійного фонду або мобільний застосунок;
- через портал "Дія";
- у ЦНАПах;
- через уповноважених осіб місцевих рад.
Для онлайн-звернення знадобиться КЕП (кваліфікований електронний підпис).
Заява без довідок і декларацій
Якщо не хочете збирати папери, можна обрати спрощену подачу заяви - тоді Пенсійний фонд сам оформить декларацію на основі інформації з державних реєстрів. У цьому випадку вам потрібно лише:
- вказати дані про членів родини;
- зазначити адресу та тип субсидії;
- ввести IBAN-рахунок для зарахування коштів;
- обрати зручний спосіб зв’язку (телефон, email, мобільний додаток або вебпортал ПФУ).
Чи можна податиє заяву пізніше
Якщо ви подасте заяву у травні або червні, субсидія буде призначена з початку неопалювального сезону.
Якщо у вашій родині є особливі обставини (наприклад, фактично проживають менше осіб, ніж зареєстровано, або були дороговартісні покупки коштом благодійників) - краще подати повний пакет документів.
Нагадаємо, в Україні житлові субсидії переглядають двічі на рік - у березні та серпні. Це відбувається автоматично і стосується тих домогосподарств, у яких середньомісячний дохід зріс або зменшився більш ніж на 50%. У такому разі розмір субсидії також коригується - без потреби подавати нову заяву.
Окрім державної підтримки, внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу від міжнародних організацій. Наприклад, УВКБ ООН разом із фондом "Право на захист" надає кошти на покриття оренди житла на період до шести місяців.
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