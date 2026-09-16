ВПО можуть повернути частину оплати за оренду житла: які документи потрібні

Податкова знижка - це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб за рахунок витрат, які платник поніс протягом звітного року та документально підтвердив.

Для її отримання потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи - зробити це необхідно до 31 грудня року, наступного за звітним.

За яких умов ВПО можуть скористатись знижкою

Право на податкову знижку за оренду житла виникає, якщо:

платник та члени його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатного для проживання житла (крім житла на тимчасово окупованих територіях);

платник не отримує передбачені законодавством бюджетні виплати для компенсації витрат на проживання.

Які документи потрібно подати

Для підтвердження права на знижку необхідно надати до контролюючого органу за місцем обліку:

податкову декларацію про майновий стан і доходи;

копію довідки про взяття на облік ВПО;

копію договору оренди житла;

документи, що підтверджують оплату оренди;

відомості для ідентифікації членів сім'ї (ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію й номер паспорта);

документи, що підтверджують відсутність обставин, які позбавляють права на знижку - зокрема щодо відсутності житла у власності чи виплат на покриття витрат на проживання.

Що важливо знати про договір оренди

Договір оренди житла має бути укладений у письмовій формі - саме він підтверджує факт орендних відносин між власником житла та орендарем.

Підтвердити відсутність умов, що позбавляють права на знижку, можна за допомогою витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або інформації від структурних підрозділів соціального захисту населення про неотримання адресної допомоги для покриття витрат на проживання.

Куди подавати документи

Декларацію можна подати до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку. У разі зміни адреси проживання чи інших персональних даних ВПО мають повідомити про це податковий орган, подавши відповідну заяву для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.