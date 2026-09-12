ПФУ назвав дати виплат ВПО у вересні та головну умову для їх отримання

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, як і раніше, виплачують двічі на місяць - 15 і 28 числа. Суми залишаються незмінними, однак держава посилила контроль за актуальністю даних отримувачів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №709 Кабінету Міністрів України.

Кошти, як і раніше, надходять двома періодами - 15 і 28 числа щомісяця. Розмір допомоги не змінився: 3 тисячі гривень отримують діти та особи з інвалідністю, 2 тисячі гривень - усі інші категорії ВПО.

Раніше виплати могли надходити тривалий час без додаткових перевірок. Тепер держава ретельно відстежує будь-які зміни в житті отримувачів. Якщо актуальні дані людини відрізняються від інформації в офіційних реєстрах, нарахування автоматично призупиняють до з'ясування всіх обставин.

Кому потрібно оновити дані

Щоб виплати надходили без затримок, варто самостійно подбати про актуалізацію інформації. Це стосується таких ситуацій:

родина переїхала до іншого міста, селища чи навіть змінила адресу в межах одного населеного пункту;

у сім'ї хтось народився, помер або відбулися інші зміни у складі родини, які впливають на призначення допомоги;

людина вперше подає документи на призначення виплат;

з'явились нові активи, змінився дохід чи майновий стан;

людині раніше відмовили в нарахуванні коштів, а тепер вона має документально підтверджені доходи й хоче поновити виплати.

Як перевірити свої дані

Дізнатись інформацію про стан виплат і перевірити власні дані можна кількома способами:

на порталі ПФУ;

у застосунку "Дія";

за телефоном безкоштовної гарячої лінії ПФУ 0800-503-753;

у сервісному центрі ПФУ.

Держава ретельно контролюватиме строки перебування за кордоном, переїзди на нове місце проживання в Україні, а також зміни у майновому стані чи складі родини. Тому не варто зволікати з інформуванням про особисті обставини - це допоможе не втратити право на державну підтримку.