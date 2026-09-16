ВПО могут вернуть часть оплаты за аренду жилья: какие документы нужны

Внутри перемещенные лица имеют право возвратить часть уплаченного налога на доходы за расходы по аренде жилья. Воспользоваться этим можно только при выполнении определенных условий, определенных законодательством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Полтавской области.
Налоговая скидка - это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за счет расходов, которые плательщик понес в течение отчетного года и документально подтвердил.
Для ее получения нужно подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах - сделать это необходимо до 31 декабря года, следующего за отчетным.
Право на налоговую скидку за аренду жилья возникает, если:
Для подтверждения права на скидку необходимо предоставить в контролирующий орган по месту учета:
Договор аренды жилья должен быть заключен в письменной форме - именно он подтверждает факт арендных отношений между собственником жилья и арендатором.
Подтвердить отсутствие условий, лишающих права на скидку, можно с помощью выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или информации от структурных подразделений социальной защиты населения о неполучении адресной помощи для покрытия расходов на проживание.
Декларацию можно подать в контролирующий орган, в котором плательщик состоит на учете. В случае изменения адреса проживания или других персональных данных ВПО должны уведомить об этом налоговый орган, подав соответствующее заявление для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков.
Напомним, с 22 октября 2026 года для ВПО изменится главный документ, подтверждающий статус – до этой даты действующая справка остается действительной.
Кроме того, ПФУ уженазвал даты выплат ВПО в сентябре и главное условие для их получения – суммы остаются неизменными, однако государство усилило контроль за актуальностью данных получателей.