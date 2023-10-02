ВПО можуть отримати безкоштовну правову допомогу: перелік послуг

В Україні внутрішньопереміщені особи (ВПО) мають право на безкоштовну правову допомогу. Скористатися нею можна у найближчому бюро правової допомоги і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
Правовою допомогою займається система безоплатної правничої допомоги. Вона надає наступні послуги:
Звернутися за допомогою можна чотирма способами:
Ознайомитися з усіма доступними сервісами та послугами системи безоплатної правової допомоги можна за посиланням.
Раніше ми писали, куди звертатися, якщо позбавили виплат ВПО. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук говорила, що людям потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту.
Також уряд анонсував збільшення виплат людям з інвалідністю та пенсіонерам, які зареєстровані як ВПО. З 1 серпня виплати для ВПО призначаються лише на шість місяців.