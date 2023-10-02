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ВПО можуть отримати безкоштовну правову допомогу: перелік послуг

ВПО можуть отримати безкоштовну правову допомогу
Автор: РБК-Україна

В Україні внутрішньопереміщені особи (ВПО) мають право на безкоштовну правову допомогу. Скористатися нею можна у найближчому бюро правової допомоги і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Правовою допомогою займається система безоплатної правничої допомоги. Вона надає наступні послуги:

  • консультує та надає юридичну інформацію;
  • представляє інтереси у суді та інших державних органах;
  • допомагає скласти документи для звернення до суду.

Як звернутися за допомогою

Звернутися за допомогою можна чотирма способами:

  • у найближчому бюро правової допомоги, адреси шукайте за посиланням;
  • подзвонити в контактний центр системи безоплатної правничої допомоги за телефоном 0 (800) 213 - 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні);
  • зателефонувати в Telegram за телефоном: +38 (067) 721-31-03;
  • через консультацію з юристом у Telegram (у боті знайти кнопку "Написати юристу").

Ознайомитися з усіма доступними сервісами та послугами системи безоплатної правової допомоги можна за посиланням.

Раніше ми писали, куди звертатися, якщо позбавили виплат ВПО. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук говорила, що людям потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту.

Також уряд анонсував збільшення виплат людям з інвалідністю та пенсіонерам, які зареєстровані як ВПО. З 1 серпня виплати для ВПО призначаються лише на шість місяців.

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виплатиВнутрішньо переміщені особи