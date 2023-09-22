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В уряді анонсували збільшення виплат деяким категоріям ВПО

Україна, П'ятниця 22 вересня 2023 10:47
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В уряді анонсували збільшення виплат деяким категоріям ВПО Фото: Ірина Верещук (acebook.com/MReintegratio)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує перерозподіл коштів, виділених в державному бюджеті на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Рішення про додаткові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам буде ухвалено найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання про перерозподіл заощаджених грошей, аби збільшити виплати тим, хто живе винятково за рахунок держави і не має можливості працювати (людям з інвалідністю, людям літнього віку), Верещук сказала:

"Саме так ми і робимо. Ми зараз готуємо зміни до низки постанов, які будуть включати власне переорієнтування і збільшення виплат для таких потребуючих вразливих категорій людей".

За її словами, рішення буде ухвалене за тиждень-два. "Ми вже на фінальному етапі", - додала Верещук.

Виплати ВПО

Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень Найбільшим з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.

З державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО призначаються лише на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

  • діти з інвалідністю,

  • особи, які доглядають за особою з інвалідністю,

  • особи пенсійного віку,

  • які мають трьох і більше дітей віком до 18 років

  • неповнолітнім та малолітним дітям, які прибули без супроводу законного представника,

  • якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

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Ірина Верещук Внутрішньо переміщені особи
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