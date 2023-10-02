ВПЛ могут получить бесплатную правовую помощь: перечень услуг

В Украине внутриперемещенные лица (ВПЛ) имеют право на бесплатную правовую помощь. Воспользоваться ею можно в ближайшем бюро правовой помощи и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Правовой помощью занимается система безвозмездной юридической помощи. Она предоставляет следующие услуги:
Обратиться за помощью можно четырьмя способами:
Ознакомиться со всеми доступными сервисами и услугами системы бесплатной правовой помощи можно по ссылке.
Раньше мы писали, куда обращаться, если лишили выплат ВПЛ. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что людям следует обратиться в территориальные органы социальной защиты.
Также правительство анонсировало увеличение выплат людям с инвалидностью и пенсионерам, зарегистрированным как ВПЛ. С 1 августа выплаты для ВПЛ назначаются всего на шесть месяцев.