Куди звертатися, якщо позбавили виплат ВПО: пояснення Верещук

Якщо ви не згодні з рішенням позбавлення виплат для переселенців, потрібно звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію в Мінреінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи були випадки, коли люди зверталися, бо були незгодні з рішенням позбавити їх виплат для переселенців, Верещук розповіла, що таке неодноразово відбувалося.

"Так, були (такі випадки - ред.). І люди можуть звернутися до територіальних органів соціального захисту. Якщо не згодні з їхнім рішенням - звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію 15-48 до нас в Мінреінтеграції. Ми проконсультуємо і допоможемо по кожній справі", - пояснила міністр.

Виплати ВПО

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні набули чинності нові правила нарахування грошової допомоги для внутрішньо-переміщених осіб. Враховуватиметься майновий стан переселенців.

Виплат позбавлять громадян, які:

придбали новий автомобіль (з року випуску минуло менше ніж 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж на тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або окуповані, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.

У разі ухвалення соцслужбами рішення про припинення виплат про це повідомлять додатково. Рішення можна оскаржити, надавши необхідні документи.

Решта категорій переселенців продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу до кінця січня 2024. Нагадаємо, терміни виплат були автоматично продовжені 1 серпня на півроку. Після цього періоду виплати знову переглянуть.

Також 1 вересня 2023 року Кабмін затвердив вимоги до місць тимчасового проживання переселенців. Встановили вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Також ми розповідали, як і де переселенцям оформлювати довідки ВПО і чому це важливо.