Впливають батьки. Третина школярів хочуть продовжити навчання за кордоном
Значна частина українських школярів, яка після початку повномасштабної війни виїхала із України, не планує повертатися на Батьківщину. Значно впливають на це рішення батьки.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.
На початку цього року в Україні було проведено опитування серед учнів у половині областей, в результаті якого 26% респондентів висловили бажання продовжити навчання за кордоном. Ця тенденція корелює з думками батьків учнів, що свідчить про їхній вплив на рішення дітей.
Гладун наголосив на важливості глибоких мотиваційних досліджень, які б допомогли зрозуміти причини, чому українці обирають виїзд за межі країни. Він зазначив, що люди виїжджали не лише під час війни, але й до неї, через економічні чинники та умови життя в Україні.
"Люди часто вважають, що за кордоном їм буде краще, але це може базуватися на помилкових уявленнях," – додав експерт. Він підкреслив, що хоча доступ до медичних послуг в Україні може бути кращим, наявність корупції та кумівства в державному управлінні створює негативний фон для життя в країні.
Гладун також звернув увагу на те, що західноєвропейські країни активно залучають українських мігрантів, пропонуючи мовні курси та можливості для працевлаштування. За даними Євростату, серед українських біженців у ЄС лише 6% складають особи віком 64 роки і старше, що свідчить про те, що більшість виїжджаючих – це працездатні люди, готові платити податки та інтегруватися в нові суспільства.
РБК-Україна також розповідало, що близько 25% українських біженців планують залишитися за кордоном. Однак значну частину складають і ті, хто ще не прийняв рішення щодо повернення на Батьківщину.
Ми також розповідали, що в умовах війни в Україні обмежено доступ до ряду демографічних даних. Зокрема, не публікується інформація про кількість загиблих військових і деякі показники населення. Як зазначив Олександр Гладун, демографи наразі не мають доступу до інформації про статево-вікову структуру померлих, віковий склад жінок, а також даних про народжуваність, зокрема віку матерів на момент народження дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.