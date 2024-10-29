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Впливають батьки. Третина школярів хочуть продовжити навчання за кордоном

Україна, Київ, Вівторок 29 жовтня 2024 15:10
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Впливають батьки. Третина школярів хочуть продовжити навчання за кордоном Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

Значна частина українських школярів, яка після початку повномасштабної війни виїхала із України, не планує повертатися на Батьківщину. Значно впливають на це рішення батьки.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

На початку цього року в Україні було проведено опитування серед учнів у половині областей, в результаті якого 26% респондентів висловили бажання продовжити навчання за кордоном. Ця тенденція корелює з думками батьків учнів, що свідчить про їхній вплив на рішення дітей.

Гладун наголосив на важливості глибоких мотиваційних досліджень, які б допомогли зрозуміти причини, чому українці обирають виїзд за межі країни. Він зазначив, що люди виїжджали не лише під час війни, але й до неї, через економічні чинники та умови життя в Україні.

"Люди часто вважають, що за кордоном їм буде краще, але це може базуватися на помилкових уявленнях," – додав експерт. Він підкреслив, що хоча доступ до медичних послуг в Україні може бути кращим, наявність корупції та кумівства в державному управлінні створює негативний фон для життя в країні.

Гладун також звернув увагу на те, що західноєвропейські країни активно залучають українських мігрантів, пропонуючи мовні курси та можливості для працевлаштування. За даними Євростату, серед українських біженців у ЄС лише 6% складають особи віком 64 роки і старше, що свідчить про те, що більшість виїжджаючих – це працездатні люди, готові платити податки та інтегруватися в нові суспільства.

РБК-Україна також розповідало, що близько 25% українських біженців планують залишитися за кордоном. Однак значну частину складають і ті, хто ще не прийняв рішення щодо повернення на Батьківщину.

Ми також розповідали, що в умовах війни в Україні обмежено доступ до ряду демографічних даних. Зокрема, не публікується інформація про кількість загиблих військових і деякі показники населення. Як зазначив Олександр Гладун, демографи наразі не мають доступу до інформації про статево-вікову структуру померлих, віковий склад жінок, а також даних про народжуваність, зокрема віку матерів на момент народження дітей.

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