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Скільки українців повернуться з-за кордону під час війни: що каже демограф

Вівторок 29 жовтня 2024 11:21
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Скільки українців повернуться з-за кордону під час війни: що каже демограф Фото: Українські біженці хочуть повернутися додому (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова, Катерина Гончарова

Наразі за кордоном хочуть залишитися близько 25% біженців з України. Проте важливою часткою залишаються ті українці, хто досі не визначився, чи повернеться додому.

Про це розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю РБК-Україна.

Кількість українських біженців у Європі налічує вже більше 6,2 млн. З них близько 25% вирішили, що залишаться за кордоном. До 40% українців кажуть, що хочуть повернутися. Проте, за словами демографа, треба боротися за той відсоток українців, які ще не визначилися.

"Треба підтримувати з ними контакт, допомагати якось. Щоб вони бачили, що за них теж піклуються, що вони потрібні своїй країні", - зазначив Гладун.

За словами демографа, виділяти великі суми грошей для біженців не варто. Допомагати треба тим, хто постраждав та чиї будинки зруйновані. Незалежно від того, за кордоном ця людина чи в Україні.

Наразі в Україні вже більше 4 млн внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які залишили своє житло, але залишилися в країні.

"Нам всі плани треба будувати не на 52 млн, навіть не на 42. А визнати і відверто сказати, що нас в країні після війни буде приблизно 30 млн. І вже під цю чисельність планувати і економіку, і розвиток соціальної інфраструктури, і подальше життя," - зауважив демограф.

Нагадаємо, раніше ми писали, що більшість українських біженців готові повернутися з-за кордону. Остаточне закінчення війни / припинення бойових дій та повітряних ударів, вищий рівень життя в Україні, можливість знайти добре оплачувану роботу - це фактори, які стимулюватимуть українських біженців повернутися до України.

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