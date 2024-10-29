Влияют родители. Треть школьников хотят продолжить обучение за границей

Значительная часть украинских школьников, после начала полномасштабной войны уехавших из Украины, не планирует возвращаться на Родину. Значительно влияют на это решение родители.

В начале этого года в Украине был проведен опрос среди учащихся в половине областей, в результате которого 26% респондентов выразили желание продолжить обучение за рубежом. Эта тенденция коррелирует с мнениями родителей учащихся, что свидетельствует об их влиянии на решение детей.

Гладун отметил важность глубоких мотивационных исследований, которые помогли бы понять причины, почему украинцы выбирают выезд за пределы страны. Он отметил, что люди выезжали не только во время войны, но и до нее, из-за экономических факторов и условий жизни в Украине.

"Люди часто считают, что за границей им будет лучше, но это может основываться на ошибочных представлениях", - добавил эксперт. Он подчеркнул, что хотя доступ к медицинским услугам в Украине может быть лучше, наличие коррупции и кумовства в государственном управлении создает негативный фон для жизни в стране.

Гладун также обратил внимание, что западноевропейские страны активно привлекают украинских мигрантов, предлагая языковые курсы и возможности для трудоустройства. По данным Евростата, среди украинских беженцев в ЕС только 6% составляют лица в возрасте 64 года и старше, что свидетельствует о том, что большинство уезжающих – это трудоспособные люди, готовые платить налоги и интегрироваться в новые общества.