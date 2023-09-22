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"Впевнений, буде змістовно". Зеленський розповів, чого очікувати від візиту до Канади

Фото: Володимир Зеленський, президент України й Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (t.me/V_Zelenskiy_official/)
Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту президент Володимира Зеленського до Канади, очікуються його переговори з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо щодо реалізації Формули миру й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час зустрічі з Трюдо, Володимир Зеленський порушить питання: 

  • оборонної співпраці; 
  • реалізації Формули миру. 

Очікується підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв'язки Канади й України. 

Зокрема президент: 

  • зустрінеться із генерал-губернатором Канади; 
  • виступить у парламенті; 
  • поспілкується з парламентарями, а також канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок й українцями. 


"Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", - написав президент. 

Візит до Канади 

Сьогодні зранку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.  

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