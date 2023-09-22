"Впевнений, буде змістовно". Зеленський розповів, чого очікувати від візиту до Канади

Під час візиту президент Володимира Зеленського до Канади, очікуються його переговори з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо щодо реалізації Формули миру й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Під час зустрічі з Трюдо, Володимир Зеленський порушить питання:
Очікується підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв'язки Канади й України.
Зокрема президент:
"Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", - написав президент.
Візит до Канади
Сьогодні зранку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.
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