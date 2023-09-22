RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Уверен, будет содержательно". Зеленский рассказал, чего ожидать от визита в Канаду

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (t.me/V_Zelenskiy_official/)
Автор: Сергей Пышкин

Во время визита президент Владимира Зеленского в Канаду, ожидаются его переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо по реализации Формулы мира и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время встречи с Трюдо, Владимир Зеленский поднимет вопросы: 

  • оборонного сотрудничества; 
  • реализации Формулы мира. 

Ожидается подписание важных двусторонних документов, которые усилят экономические связи Канады и Украины. 

В частности президент: 

  • встретится с генерал-губернатором Канады; 
  • выступит в парламенте; 
  • пообщается с парламентариями, а также канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений и украинцами. 

"Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", - написал президент. 

Визит в Канаду 

Сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКанадаВойна в Украине