"Уверен, будет содержательно". Зеленский рассказал, чего ожидать от визита в Канаду

Во время визита президент Владимира Зеленского в Канаду, ожидаются его переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо по реализации Формулы мира и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Во время встречи с Трюдо, Владимир Зеленский поднимет вопросы:
Ожидается подписание важных двусторонних документов, которые усилят экономические связи Канады и Украины.
В частности президент:
"Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", - написал президент.
Визит в Канаду
Сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.
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